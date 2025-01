Rocca, 'flessibilità chiave per i fondi Ue, fiducia in Fitto'

"Il problema della flessibilità è un tema serio" e "presuppone l'ascolto reciproco" tra i territori e l'Europa, ascoltando le "differenze che si riscontrano" tra le diverse Regioni. Lo ha detto il governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante un punto stampa a Bruxelles.

"Bisogna rendersi conto delle sfide che dobbiamo affrontare a livello locale" e perché la spesa dei fondi Ue "produca risultati e faccia la differenza c'è necessità di un rapporto diverso, di una maggiore flessibilità", ha evidenziato Rocca, indicando a più riprese la necessità di "regole che possano adattarsi" alle diverse sfide.

"La priorità per la Regione Lazio è di svolgere un ruolo da protagonista fin da subito nel processo decisionale a livello Ue, e fare in modo che la politica di coesione Ue resti, anche nel prossimo futuro, concertata con tutte le Regioni europee", ha spiegato. La presenza di Raffaele Fitto come vicepresidente esecutivo responsabile per la Coesione "mi fa essere ottimista" sul dialogo con Bruxelles "perché ha dato ottima prova di sé come ministro del nostro governo", ha aggiunto.

Il governatore ha guidato una delegazione composta tra gli altri dalla vicepresidente Roberta Angelilli e dall'assessore al Bilancio e alle Politiche agricole, Giancarlo Righini, incontrando nella sede della Regione Lazio a Bruxelles la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, e alcuni eurodeputati eletti nel collegio dell'Italia centrale.

L'appuntamento ha consentito di fare il punto sul futuro della nuova politica di coesione europea post-2027. Nel pomeriggio è previsto anche un incontro con Fitto: la Regione Lazio ha sottoscritto un appello assieme ad altre 144 Regioni europee di 17 Stati membri, indirizzato allo stesso vicepresidente della Commissione Ue, per ribadire l'importanza di considerare i territori come interpreti fondamentali nell'attuazione delle politiche Ue, scongiurando una centralizzazione dei fondi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA