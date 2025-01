Eur, Palazzo dei Congressi sarà intitolato ad Alcide de Gasperi

Il Palazzo dei Congressi dell'Eur sarà intitolato ad Alcide De Gasperi. Lo annuncia il Consiglio di Amministrazione di Eur Spa (90% ministero dell'Economia e delle Finanze e 10% Roma Capitale) che riunito nella sede di via Ciro il Grande sotto la presidenza di Enrico Gasbarra alla presenza dell'amministratore delegato Claudio Carserà e dei consiglieri Manuela Rongioletti e Francesco Vaccaro, ha preso atto della volontà degli azionisti - Roma Capitale espressa con mozione approvata all'unanimità del Consiglio comunale e il ministero dell'Economia e delle Finanze - che hanno raccolto l'appello avanzato dall'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani per l'intitolazione e condiviso l'iniziativa. Il cda di Eur Spa, condividendo l'iniziativa, ha dato mandato all'amministratore delegato di attivare l'iter amministrativo per potere dedicare, anche in occasione dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione, Palazzo dei Congressi all'illustre statista.



