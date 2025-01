Calcio: Roma-Eintracht; centro blindato, pronti anche idranti

Pronto il piano sicurezza per la partita di Europa League tra Roma e Eintracht, in programma giovedì sera all'Olimpico. Gli ultimi dettagli sono stati messi a punto oggi in un tavolo tecnico in Questura.

I riflettori sull'evento saranno accesi fin da domani mattina quando si prevede arriveranno nella Capitale i primi gruppi di supporter ospiti. Attesi anche tifosi provenienti da altre città italiane ed europee. Sotto la lente non solo sull'area dello stadio ma anche il centro storico, 'mappato' in sei diverse zone presidiate fino a venerdì mattina. Schierati mezzi idranti già da domani in più punti della città, nell'area del centro e dello stadio.

Sotto la lente scali ferroviari, aeroporti e caselli, ma anche i siti a maggiore vocazione turistica e le zone abitualmente meta anche dei supporters esteri.



