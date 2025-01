Rugby: 6 Nazioni; verso il sold out per partite interne Italia

E' la settimana del Sei Nazioni che comincia venerdì 31 con la sfida tra Francia e Galles, mentre l'Italia esordirà il giorno dopo, sabato 1 febbraio, affrontando sul prato di Murrayfield la Scozia del ct Greg Townsend (ore 14.15 locali, le 15.15 di Roma, diretta tv su Sky Sport e Rai). In palio i primi punti del Championship e la 'Cuttitta Cup', il trofeo dedicato all'ex capitano azzurro e coach della mischia scozzese Massimo Cuttitta che Lamaro e compagni metteranno in palio dopo averla conquistata per la prima volta nel marzo scorso all'Olimpico di Roma fermando gli Highlanders sul 31-29.

Roma, intanto, si appresta a dare il bentornato all'Italrugby la settimana successiva, per il debutto interno della squadra di Gonzalo Quesada che, all'Olimpico, ospiterà sabato 8 febbraio il Galles di Warren Gatland nel primo dei tre appuntamenti interni del Torneo 2025. Per la "prima" del 2025 a Roma contro il Galles sono meno di cinquemila i biglietti ancora disponibili, nei vari settori dell'Olimpico, su federugby.ticketone.it ma, dopo i tre risultati utili del 2024 e dopo l'attenzione generata dal lancio globale del Guinness Six Nations 2025 ospitato tra le mura del Colosseo la settimana scorsa, l'attesa del pubblico è altissima per tutti le sfide dell'Italia davanti al pubblico di casa.

Sono, infatti, oltre 150mila i biglietti già venduti complessivamente per Italia-Galles (8 febbraio), Italia-Francia (23 febbraio) e per l'attesissima sfida di chiusura del 15 marzo contro i Campioni in carica dell'Irlanda: la miglior prevendita di sempre (c'è il sold out già da fine 2024) per celebrare il 25/o anniversario della partecipazione italiana al torneo.





