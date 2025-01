Rocca, saremo parte civile in processo per morte Satnam Singh

"La Regione Lazio si costituirà parte civile nel processo per la morte di Satnam Singh, il bracciante indiano che ha perso la vita in modo inaccettabile nelle campagne pontine. L'ho ribadito nel corso della bella iniziativa organizzata dai Consulenti del Lavoro a Sabaudia". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

"L'agricoltura è un settore molto importante per la provincia di Latina, ma avremo tolleranza zero per lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo di cui il caporalato è uno dei fenomeni più barbari. Abbiamo fin subito insediato un Osservatorio Regionale su questo fenomeno, aumentando in organico il numero dei tecnici della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. Per la prima volta - prosegue - è stato varato un Piano Strategico sulla sicurezza e, attraverso il progetto Soleil - finanziato con il fondo sociale europeo per due milioni e mezzo di euro - assicureremo tutele, formazione e soprattutto prevenzione.

L'ascolto e il dialogo con le tante imprese oneste, con le parti sociali e con le forze dell'ordine, saranno fondamentali per proseguire questa battaglia di civiltà per salvaguardare la dignità di ogni essere umano".



