Palo illuminazione precipita su strada trafficata a Frosinone

Un palo dell'illuminazione pubblica è precipitato al suolo in via delle Fosse Ardeatine nella parte alta di Frosinone a due passi dalla scuola elementare Dante Alighieri. È accaduto poco dopo le ore 16 di oggi proprio a ridosso dell'ora in cui c'è l'uscita pomeridiana dei bambini.

Il palo è finito su una delle auto in sosta, mettendo in fuga le mamme che erano a poca distanza in attesa dei figli e bloccando la circolazione.

Si tratta di uno dei pali sottoposti a controllo nelle settimane scorse e giudicato pericoloso perché instabile, per questo era stato segnalato con del nastro bianco e rosso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.





