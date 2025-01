Giornata memoria: Gualtieri, 'Roma non dimenticherà l'orrore

"Esattamente 80 anni fa i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz furono abbattuti dalle truppe sovietiche svelando l'orrore della Shoah e le sue terribili atrocità". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri prima di partecipare alla cerimonia di commemorazione nel campo di sterminio. "Il mondo -aggiunge - poté aprire gli occhi sull'abisso di crudeltà creato dal regime nazista: un progetto scientifico di sterminio senza precedenti nella storia umana, che ha condotto al genocidio di sei milioni di ebrei e all'uccisione di milioni deportati, prigionieri, minoranze e oppositori politici.La nostra città non fu estranea a questo eccidio di massa: 1.023 ebrei vennero rastrellati e poi deportati direttamente al campo di sterminio di Auschwitz. Di tutti loro soltanto 16 sopravvissero. Non dimenticheremo mai questo orrore e manterremo sempre viva la memoria di quei tempi bui. E lo faremo anche grazie ai tanti giovani, 142 studenti romani, che partecipano quest'anno con emozione, al Viaggio della Memoria che li porta a vedere con i loro occhi i campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau e a sentire il dolore che qui si è consumato e che mai più deve ripetersi. Roma Capitale, in occasione di questa importante giornata, ha organizzato oltre 40 eventi diffusi in tutta la città mostre, incontri, visite guidate, presentazioni di libri, eventi per le scuole, concerti, spettacoli e proiezioni cinematografiche, in cui cittadini, istituzioni e associazioni si possono confrontare per preservare il ricordo. Perché la Memoria genera Futuro".



