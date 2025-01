Droga e benefici ai detenuti a Rebibbia, arrestata avvocata

Tra le persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Roma su traffico di sostanze stupefacenti e 'favori' ai detenuti, c'è anche l'avvocata Lucia Gargano, già assolta in secondo grado nel procedimento sulla 'pax' mafiosa ad Ostia. Gargano è stata raggiunta dalla misura degli arresti in carcere nell'attività di indagine svolta dai carabinieri e che riguarda illeciti avvenuti tra il 2018 e il 2019.

Secondo quanto emerge dagli atti dell'inchiesta, condotta dai pm Simona Marazza e Francesco Gualtieri, Gargano si sarebbe avvalsa della sua qualifica di avvocato per favorire i contatti dei trafficanti allora detenuti con l'esterno salvaguardandone, secondo il giudice, gli 'affari'.



