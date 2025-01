50 anni Profondo Rosso, concerti a Roma di Simonetti e i Goblin

Nel 1975, un brivido percorse le sale cinematografiche italiane: Profondo Rosso, capolavoro di Dario Argento. A 50 anni dalla prima proiezione di un cult senza tempo, ancora oggi un punto di riferimento per l'horror, si celebra l'anniversario con un doppio concerto il 6 e 7 Aprile 2025 al Forum Theatre di Roma, all'interno della programmazione della quarta edizione di Roma Film Music Festival, il festival delle colonne sonore. Un luogo non casuale: Claudio Simonetti con i suoi Goblin eseguiranno la colonna sonora dal vivo durante la proiezione di Profondo Rosso nel teatro dello Studio Forum dove fu registrata la colonna sonora originale nel 1975, con la musica composta proprio da Claudio Simonetti con i Goblin.

"Sembra incredibile, sono passati 50 anni da quando con i Goblin composi e registrai la colonna sonora di Profondo Rosso e mai mi sarei aspettato che avrebbe avuto un successo così clamoroso e duraturo nel tempo", fa sapere Claudio Simonetti.

"Oltre 4.000.000 di copie vendute, un record di vendite in Italia, 16 settimane in classifica al primo posto e per un anno tra i 10 album più venduti nel 1975. Mi è sembrato giusto e doveroso rendere omaggio a questo film suonandolo dal vivo proprio nel teatro dello studio dove fu registrato. Allora lo studio si chiamava Ortophonic, ora Forum, studio di Marco Patrignani con il quale organizzo questo evento", sottolinea il celebre musicista e compositore. Nel Roma Film Music Festival ideato da Marco Patrignani, anche presidente dell'Orchestra Italiana del Cinema e patron dei Forum Studios fondati da Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli e Luis Bacalov: oltre al capolavoro di Dario Argento celebrato nel nuovo teatro immersivo dei celebri studi Forum, con la proiezione integrale rimasterizzata del film e le musiche eseguite dal vivo dai Goblin di Claudio Simonetti, è prevista anche la prima europea di "Avatar Live" con 120 musicisti sul palco.



