A Tarquinia la Marcia della Pace organizzata dai giovani

ROMA, 26 GEN - In duecento, con il vescovo Gianrico Ruzza, hanno partecipato oggi, a Tarquinia, sul litorale nord laziale, alla Marcia della Pace organizzata dai ragazzi dell'Azione Cattolica delle diocesi unite di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina. Sotto lo slogan "La Pace in Azione", dalla Chiesa di San Francesco l'evento si è snodato per le vie del centro storico per concludersi nel Teatro "Rossella Falk".

Dopo le testimonianze di alcuni ragazzi, lo spettacolo musicale dei giovani e la preghiera curata dalla componente adulti dell'associazione, il vescovo ha consegnato ai sindaci e agli amministratori del territorio delle due diocesi, tra cui Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri, ecc., il Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2025 di Papa Francesco, accompagnandolo con un forte appello alla giustizia e alla solidarietà. Ruzza ha denunciato le cause profonde delle crisi migratorie e delle tensioni internazionali, affermando che "la tecnocrazia, la supremazia dell'economia sulla politica, e la diffusione di forme di indifferenza e di egoismo stanno minacciando la dignità della vita umana e l'equilibrio del pianeta".

"Costruire la pace - ha concluso il vescovo - non riguarda solo chi ha la responsabilità politica, ma tocca il cuore, la mente, le mani, la responsabilità di ciascuno di noi".





