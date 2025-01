Gaio Cesare torna nel museo di Nepi, cittadina del viterbese

La testa marmorea raffigurante Gaio Cesare, figlio di Agrippa e in seguito adottato da Augusto, è stata presentata al pubblico questa sera nel museo civico di Nepi, in provincia di Viterbo.

Il reperto, la cui origine è sconosciuta, appare e scompare nelle cronache nepesine nel corso dei secoli, fino agli anni 80 quando l'associazione archeologica locale la toglie dalla nicchia sul muro del municipio dove era stata collocata, e finalmente la inserisce nella collezione di quello che poi diventerà il museo cittadino. Seguono anni di oblio in cui la statua rimane sepolta nei magazzini museali.

Oggi, grazie ad un restauro effettuato dall'Unitus con fondi comunali, Gaio Cesare è tornato nel museo dove sarà esposto insieme ad altri importati reperti archeologici. Dopo un breve intervento in cui il direttore museale Stefano Francocci ha ripercorso a grandi linee la storia della statua, il sindaco di Nepi Franco Vita e l'assessore alla cultura Paolo Paoletti hanno espresso gratitudine verso le istituzioni e le persone coinvolte nel restauro del reperto di grande valore storico. Vita, in particolare, ha sottolineato l'importanza della cultura e della storia locale, evidenziando l'impegno dell'amministrazione nel continuare gli scavi nelle necropoli vicine per arricchire il museo con nuovi reperti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA