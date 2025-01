Torna 'Mare d'Inverno', volontari puliscono spiagge del Lazio

Domenica 26 gennaio torna "Mare d'Inverno". La manifestazione, ideata dal fondatore di Fare Verde Paolo Colli, giunta alla 34/ma edizione,vedrà, dalle 9.30, coinvolti i volontari e i cittadini sulle spiagge di Tarquinia, Civitavecchia, Fiumicino, Terracina e Fondi. Con la partecipazione della Regione Lazio e sotto il Patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Consiglio Nazionale dei Giovani, degli enti e associazioni dei territori interessati e la collaborazione della Guardia Costiera, non si tratta infatti di una semplice pulizia: oltre a svolgere un monitoraggio delle forme di inquinamento, ci sarà anche un censimento dei rifiuti presenti sulle spiagge e i dati raccolti contenenti la tipologia dei materiali saranno inviati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Lazio e alle Amministrazioni locali corredati da proposte per ridurre o azzerare i rifiuti che finiscono in Mare.

"La riduzione dei "Rifiuti, Riciclo e Riuso" per il percorso "Verso Rifiuti Zero" è la direzione che la nostra Associazione sostiene e promuove. La diffusione della cultura ecologica, basata sulla difesa dell'ambiente e della biodiversità passa necessariamente attraverso un consumo responsabile delle risorse", afferma Fare Verde.

A Tarquinia l'appuntamento sarà alla spiaggia Spinicci "Pian di Spille"- Strada Litoranea km 1,500, ingresso agriturismo podere "Giulio"; a Civitavecchia, spiaggia della marina, ritrovo piazza Betlemme; a Fiumicino in viale di Focene 1; a Fondi, località di Capratica litorale; a Terracina, porto Badino lato destro.



