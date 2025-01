Palazzo dei Congressi intitolato a De Gasperi, ok del governo

Il ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di azionista di maggioranza di Eur spa, inviterà il Consiglio di amministrazione dell'ente a valutare la proposta di intitolare il Palazzo dei Congressi di Roma ad Alcide De Gasperi. Lo ha annunciato la viceministra del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, rispondendo nell'Aula della Camera a un'interpellanza, a prima firma Luciano Ciocchetti (Fdi) e controfirmata da molte forze politiche, che chiede l'intitolazione del Palazzo a De Gasperi, "quale riconoscimento del suo contributo storico alla ricostruzione del Paese e alla nascita dell'Unione europea".

"Il Mef, in qualità di azionista di maggioranza di euro S.p.A., informerà il Consiglio di amministrazione invitandolo, nel rispetto delle prerogative di competenza, a valutare l'iniziativa e le opportune modalità di implementazione della stessa in quanto ne riconosciamo il valore e anche le alte motivazioni" ha detto Bellucci in Aula alla Camera.



