E.League: Baroni 'Lazio sta facendo qualcosa di straordinario'

"Affrontiamo ogni gara pensando che più l'avversario è importante e più è bella la partita. Vogliamo sorprendere e ambiamo ad affrontare i più bravi, abbiamo una gara e vogliamo chiudere davanti. Oggi era importante, la squadra è entrata in campo con la determinazione giusta e voglio fare i complimenti ai ragazzi. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, anche all'interno di difficoltà numeriche, e sono orgoglioso di questo gruppo. Noi butteremo fino all'ultima goccia di sudore, non molliamo di un millimetro ma per competere a questi livelli dobbiamo alzare ancora di più il livello". Sono queste le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa che segue la vittoria contro la Real Sociedad grazie alla quale i biancocelesti accedono agli ottavi di Europa League.

Baroni, poi, sottolinea come "questa squadra ha una croce, quella di dover affrontare le squadre con un calcio di ritmo. Ma è una bella croce. Abbiamo avuto assenze importanti ma la squadra non ha mollato, rimanendo concentrata sul lavoro e sul miglioramento", prosegue.

Poi un pensiero sul mercato del quale "si parla con la società, che è attenta. Numericamente siamo in difficoltà, specialmente nei centrali difensivi, stiamo cercando soluzioni e sono convinto che qualcosa arriverà. Non dobbiamo prendere per prendere, ma giocatori funzionali al nostro progetto.

L'infortunio di Tavares? Dovrebbe essersi fermato in tempo", conclude.



