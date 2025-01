Ci sono 5 identificati dalla Digos di Roma per l'aggressione ai tifosi spagnoli del Real Sociedad davanti a un pub nel quartiere romano di Monti da parte di gruppi ultrà della Lazio. Gli investigatori hanno trasmesso una informativa in procura. Proseguono le indagini per identificare gli altri responsabili. La posizione dei cinque è al vaglio della procura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA