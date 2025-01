Lorenzo Giannuzzi cittadino benemerito di Fiuggi

Lorenzo Giannuzzi, ad e general manager di Forte Village, fondatore di Palazzo Fiuggi Wellness Medical e di Palazzo Doglio a Cagliari, è stato insignito del titolo di cittadino benemerito di Fiuggi. È stato il sindaco Alioska Baccarini a consegnare il riconoscimento "per il pregevole lavoro svolto nella nostra città - si legge in un passaggio della motivazione -, prova e testimonianza di un costante impegno, scevro da qualunque personalismo, per l'affermazione e la crescita della città di Fiuggi".

Nel 1988 Giannuzzi assume la guida dello storico Palazzo della Fonte, oggi noto come Palazzo Fiuggi Wellness Medical Spa.

Sin dall'inizio, intuisce le potenzialità della località nel segmento del wellness luxury travel grazie alle proprietà uniche delle sue acque termali. Nel 2021 rende concreta la sua visione: rilanciare Fiuggi e la sua storica vocazione per la salute, attraverso la rinascita di uno degli hotel che hanno segnato la storia dell'ospitalità italiana.



