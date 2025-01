Intermediazione illecita e sfruttamento lavoro, 2 arresti

Questa mattina, su disposizione della procura di Latina, i carabinieri del comando provinciale del capoluogo pontino stanno eseguendo la misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del trbunale di Latina, nei confronti di due persone, ritenute responsabili in concorso tra loro del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro pluriaggravato, come documentato nel corso dell'indagine scaturita dall'infortunio mortale del bracciante indiano Satnam Singh, avvenuto nel mese di giugno dello scorso anno.



