De Rossi acquista l'Ostiamare, la società dei suoi inizi

Daniele De Rossi è il nuovo proprietario, e sarà il prossimo presidente, dell'Ostiamare, società calcistica che ora milita in serie D, dove attualmente è al 14/o posto nel girone E, e che sta affrontando un momento di difficoltà. L'ex capitano e tecnico giallorosso, che all'Ostiamare ha mosso i primi passi della sua carriera, nel pomeriggio di oggi ha sottoscritto l'acquisizione delle quote della società dal proprietario ed ex presidente, Roberto Di Paolo.

Ancora molto legato a Ostia, dove è nato, e all'Ostiamare, l'ex giallorosso ha deciso di investire per assicurare un futuro al club e alla comunità locale. Tra le questioni sul tavolo, c'è anche quella della riqualificazione dell'impianto sportivo, l' 'Anco Marzio', chiuso da alcuni mesi per inagibilità. In merito allo stadio, si attende anche una decisione da parte di Roma Capitale.



