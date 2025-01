Antonio Sciortino, un artista maltese a Roma

Palazzo Firenze, sede della Società Dante Alighieri, ospita fino all'11 febbraio la mostra 'A maltese artist in Rome. Antonio Sciortino', promossa dall'ambasciata di Malta a Roma. L'esposizione raccoglie una selezione di opere - alcune delle quali inedite per l'Italia - di Antonio Sciortino, uno dei più rappresentativi scultori maltesi del XX secolo che visse e lavorò a lungo a Roma. Sono dipinti, bozzetti, sculture e fotografie provenienti da collezioni pubbliche e private maltesi che ruotano attorno agli studi architettonici di grandi dimensioni eseguiti dall'artista per il Tempio dell'Impero britannico al Milite ignoto, progetto cui lavorò tra 1914 e 1917 e che fu definito dal New York Tribune "il più bel monumento finora progettato per commemorare la vittoria degli Alleati". La struttura di quasi 500 metri quadrati su tre livelli, che avrebbe dovuto sorgere nei dintorni di Londra, non venne purtroppo mai realizzata. Un modellino dell'opera fu esposto per la prima volta nel 1922 alla British Academy of Arts di Roma, che l'artista diresse fino al rientro in patria nel 1936. Oggi i disegni preparatori superstiti di quel progetto sono diventati un modello 3D che viene proiettato nella mostra di Palazzo Firenze. Il progetto, dopo 100 anni, offre ancora nuove prospettive sulla risposta di Sciortino alle devastazioni della Grande guerra e sulla sua visione di un monumento che unisca le nazioni. L'esposizione, aperta al pubblico gratuitamente dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, è stata realizzata dall'ambasciata di Malta a Roma con il sostegno del Fondo per la Diplomazia Culturale del Ministero degli Affari Esteri e del Turismo di Malta, in collaborazione con Heritage Malta, Malta Tourism Authority, Visit Malta, Soprintendenza per i Beni Culturali, Studio Seven e Floridia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA