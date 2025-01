Rocca, consegnate maglie 'simbolo' a squadre di Calciosociale

"Sono felice e orgoglioso di aver consegnato alle squadre di Calciosociale le maglie che riportano i nomi di tre figure emblematiche, che hanno fatto della legalità il faro della loro esistenza: Malala, Peppino Impastato e Rosa Parks. Esempi di tenacia e del fatto che non ci sono barriere che non possano essere superate. Questa realtà, che avrà sempre il sostegno convinto della Regione Lazio, ha scelto di mettere al centro la persona, in un quartiere sfidante come quello di Corviale, con un'attività sociale che va ben oltre il calcio, ma che coniuga lo sport all'impegno civile". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.





