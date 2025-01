Rocca, 'a terzo mandato penserò più avanti, sospendo giudizio'

Il terzo mandato "secondo me è un problema fisico e mentale, è un tema di energia. Quindi, invidio molto i governatori del Veneto Luca Zaia e della Campania Vincenzo De Luca che hanno questa energia. Sento la responsabilità di questo mio mandato, probabilmente mi farò un'opinione a metà del mio eventuale secondo mandato. Adesso forse è un po' prematuro, ma sento forte la responsabilità di quello che sto facendo. Sospendo il giudizio perché ci sono elementi su cui bisogna riflettere." Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine di una conferenza stampa in giunta, in merito alla discussione in atto sul terzo mandato.

"È una responsabilità sulla quale occorre una riflessione.

C'è un dibattito politico molto acceso, adesso lo approfondiremo, ma al momento, onestamente, non mi sono appassionato a questo tema - ha aggiunto -, mi riappassionerò quando, magari, fra qualche anno, dovrò decidere cosa fare nel mio futuro, però per il momento sono concentrato sul fare, e fare bene", ha precisato.



