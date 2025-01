Patanè, '2025 anno ciclabili, sì a piste su ogni via maggiore'

"Il 2025 sarà l'anno della realizzazione e dell'inaugurazione delle piste ciclabili: quest'anno andranno a concretizzazione molti progetti, circa 93 km di piste. Ma la nostra filosofia è che su tutte le strade di viabilità principale devono esserci le ciclabili". Così in audizione in commissione Trasparenza l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè, che ha fatto il punto della situazione e delle prospettive. Sono previsti 140 km in più nel 2026. Di questi 140 chilometri, ha spiegato Patanè, ben 93 che fanno parte del pacchetto Astral-Pnrr saranno 'lavorati' a vario titolo nel corso di quest'anno, senza contare altre piste che rientrano sotto altri 'ombrelli', come la Monte Ciocci-Vaticano di Rfi, la pista di Testaccio realizzata da Fondazione Roma o quella, a cura di Enac, che unirà l'aeroporto dell'Urbe alla dorsale del Tevere.

Nel dettaglio, partendo dal Grab (il Grande raccordo delle bici) entro il 15 di aprile sarà completato il cantiere di via di San Gregorio, in pieno centro, in tempo per la Maratona di Roma del 16 aprile, sia sul lato Celio che su quello Palatino.

Sono inoltre già iniziati i lavori del Grab su via Appia Nuova e via dell'Almone. Anche la Monte Ciocci-Vaticano, dovrebbe essere conclusa per Pasqua.

A via Ostiense un terzo della ciclabile è stato completato e ora si passerà al secondo terzo: "Ritorneremo nel tratto da Parco Schuster fino a via Negri. L'ultima parte non la faremo adesso, perché l'idea con Anas è rifare il boulevard da Piramide a via Negri e la pista sarà inserita in quell'ultimo tratto".

Riprenderanno poi nel 2025 i lavori a via Monte Cervialto, mentre sono già iniziati i cantieri ai 3 km di lungomare Vespucci e il miglioramento dei 7 km di Piazza Cina-Torrino.

Conclusi invece i lavori della Sapienza-Termini, nonché il completamento di via Nomentana fino al ministero dei Trasporti e la connessione con Castro Pretorio.

"Abbiamo poi concluso la Conferenza dei servizi della ciclabile di Fondazione Roma a Ponte Testaccio - ha spiegato Patanè - Sarà corta, circa un km, ma molto bella, con materiali di assoluto pregio e un asfalto fluorescente che si vedrà anche di notte". Concluse inoltre alcune delle ciclabili di Fonte Meravigliosa.

Nel 2025 inoltre dovrebbero iniziare i lavori per il collegamento piazzale Ostiense-piazzale Metronio (inizio lavori a febbraio 2025), Città d'Europa-viale America; Eur Laurentina-Tre Fontane; ad aprile 2025 la Colombo-Ponte Spizzichino-Circonvallazione Ostiense. Dal 1 aprile la via La Spezia-via l'Aquila-via Prenestina, e poi il Viadotto dei Presidenti. "Queste - ha detto l'assessore - hanno tutti progetti definitivi in verifica, arrivata la quale si può partire coi lavori". C'è anche la Magliana-Ciclabile Tevere-Stazione Bonelli.



