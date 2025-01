Efficientamento energetico per edifici, bando Regione Lazio

Dalla Regione Lazio 60 milioni per trentanove Comuni per l'efficientamento degli edifici pubblici.

Nella sede della giunta regionale, presentate le misure di sostegno per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici nell'ambito del Programma regionale Fesr Lazio 2021-2027, alla presenza del presidente Francesco Rocca, e dall'assessore all'Ambiente e alla Transizione energetica, Elena Palazzo, con un importante contributo degli assessori allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli e al Bilancio e alla Programmazione economica, Giancarlo Righini. Il bando prevede appunto uno stanziamento totale di 60 milioni di euro, suddiviso in due azioni specifiche: 40 milioni rivolti all'obiettivo 2.1 del programma, ovvero "promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas e effetto serra"; 20 milioni destinati all'obiettivo 2.2 del programma, "promuovere le energie rinnovabili, in conformità della direttiva (UE) 2018/2021 sull'energia da fonti rinnovabili".

L'avviso pubblico è diretto ai Comuni sopra i 20mila abitanti, 39 in tutto, che potranno intervenire sulle loro strutture migliorandone l'efficienza, con una particolare attenzione ai progetti che sono mirati agli impianti sportivi e agli edifici scolastici che, come è noto, sono spesso quelli più energivori e bisognosi di interventi di ammodernamento.

"Si tratta di un'importante occasione per affrontare al meglio la complessa sfida della transizione energetica, cogliendo questo delicato passaggio come un'opportunità per i territori", ha affermato la Regione, illustrando ai sindaci dei Comuni interessati le modalità di compilazione della scheda per presentare la manifestazione di interesse e risposto alle domande sulle modalità di partecipazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA