Concorso insegnanti sostegno truccato, confermate le misure

Il Giudice delle Indagini Preliminari di Cassino Alessandra Casinelli ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per i due docenti dell'università di Cassino ed il titolare della scuola privata di formazione, accusati di avere truccato i concorsi per l'ottenimento del Tfa cioè la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Tutti sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione.

A breve lo stesso magistrato Alessandra Casinelli deciderà sugli arresti del direttore delle Risorse Umane dell'Università di Cassino, Massimiliano Mignanelli, per il quale la Procura aveva chiesto i domiciliari come per i professori di Scienze Umane Giovanni Arduini (presidente della Commissione Tfa) e sua moglie Diletta Chiusaroli (componente della commissione) ed il titolare della scuola paritaria Cervantes di Sora Giancarlo Baglione. A differenza degli ultimi tre, il magistrato aveva subordinato la sua decisione ad un interrogatorio, avvenuto lunedì.



