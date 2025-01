Assoli, rassegna Fiilarmonica Romana dedicata al pianoforte

L' anno musicale dell' Accademia Filarmonica Romana si apre il 23 gennaio con la nona edizione di Assoli, il ciclo dedicato alla creazione musicale contemporanea, focalizzata in questa stagione sulla letteratura pianistica dal Novecento ad oggi. Sono previsti sei appuntamenti da gennaio a maggio, il giovedì alle 20 in Sala Casella, via Flaminia 118.

I primi tre sono affidati ai pianisti Ciro Longobardi, Marco Scolastra ed Erik Bertsch per le musiche di compositori che hanno lasciato il segno nella storia della musica occidentale, da Olivier Messiaen a Goffredo Petrassi e Tristan Murail. Altri tre concerti saranno tenuti dai pianisti-compositori Jacopo Petrucci, Giordano De Nisi, Francesco Leineri con programmi sulle loro musiche e quelle di giovanissimi colleghi, presentando nuove creazioni in prima assoluta. Per ogni concerto Domenico Turi, direttore artistico della Filarmonica, dialogherà con gli interpreti e i compositori per una introduzione all'ascolto dei brani.

L'appuntamento di apertura vedrà in scena Ciro Longobardi per un approfondimento su Olivier Messiaen, figura centrale della musica pianistica del Novecento, di cui il pianista in Italia è considerato uno degli interpreti più accreditati.

Saranno eseguiti alcuni estratti dal Catalogue d'Oiseaux (1958), raccolta di trascrizioni di canti di uccelli ed elementi descrittivi del paesaggio per la cui registrazione discografica il pianista italiano ha ottenuto il Premio Abbiati del Disco. A seguire una selezione da Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus, composto nel 1944, ciclo di venti brani legati da una linea narrativa comune di carattere religioso. Longobardi ha suonato come solista e camerista per alcune tra le maggiori istituzioni concertistiche italiane e straniere. Nel triennio 2020-22 ha presentato l'integrale della musica per pianoforte solo di Olivier Messiaen in cinque concerti per il Festival Aperto di Reggio Emilia.



