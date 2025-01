Al via 'talpa' fogna Roma Nord, 'addio allagamenti Ponte Milvio'

Al via la 'talpa' meccanica che consentirà di rimettere in funzione il Collettore Alto Farnesina, il grande condotto fognario di Roma Nord che sfiora lo Stadio Olimpico. Un cantiere da 11 milioni di euro, iniziato a fine 2022 e che terminerà a gennaio del 2026, che permetterà di dire addio agli allagamenti di Ponte Milvio, Corso Francia e Tor di Quinto. Ad azionare la talpa è stato il sindaco Roberto Gualtieri, insieme all'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini e al presidente del Municipio XV Daniele Torquati. Si tratta di un intervento, ha detto il sindaco, "simile a quello di Piazza Pia, ma anche più ampio perché qui si va con la talpa". Negli scavi era stata inoltre ritrovata una villa romana, che è stata smontata e catalogata.

Il Collettore Alto Farnesina, è stato spiegato, è stato realizzato intorno al 1940. Durante i lavori di ammodernamento dello Stadio Olimpico nel 1990, però, il collettore è stato danneggiato, compromettendo il funzionamento. Il cantiere di oggi serve proprio a creare di una deviazione (eseguita in due tratte) per ricongiungere la testa e la coda del collettore, bypassando la parte danneggiata.

L'intervento permetterà anche di mettere a sistema i numerosi collettori fognari presenti nella zona; in particolare, sarà riparato e messo in funzione il collettore di Gronda realizzato nel 2010 durante la consiliatura Alemanno ma mai entrato in funzione proprio a causa del malfunzionamento del collettore Alto Farnesina. Da oggi in particolare inizieranno i lavori per lo scavo del primo tratto con la talpa (alta 3 metri) per una lunghezza di 260 metri fino allo Stadio del Tennis, dove si trova la prima delle due camere di estrazione che consentirà il riutilizzo della talpa nella tratta successiva lunga circa 500 metri.

"Questo cantiere è fondamentale - ha detto Gualtieri - perché affronta in modo strutturale il problema endemico degli allagamenti di Corso Francia e Ponte Milvio. Noi le caditoie le abbiamo ripulite, ma se non si allarga la conduttura le caditoie non bastano. Appena ci siamo insediati con Segnalini e Torquati abbiamo lavorato per questa opera enorme, molto complessa, che realizza un bypass, una gigantesca conduttura, che rimedierà a questa mancanza di capienza aggravata dal cambiamento climatico.

Un'opera importantissima. Oggi facciamo partire la talpa per scavare il bypass. Stiamo rispettando la tabella di marcia".





