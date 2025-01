'4+2' nei tecnici professionali, 24 gli istituti nel Lazio

La Commissione ministeriale incaricata di esaminare le candidature degli istituti tecnico-professionali per l'adozione del modello 4+2 nel prossimo anno scolastico ha completato i suoi lavori. A livello nazionale il numero di scuole autorizzate è aumentato significativamente, passando da 180 dello scorso anno a 396, mentre i percorsi offerti sono saliti da 225 a 628.

In questo contesto, la regione Lazio ha ottenuto ottimi risultati. Sono infatti 19 le scuole laziali per cui è stata convalidata la candidatura, con l'autorizzazione di 24 percorsi 4+2 della filiera tecnologico-professionale. Questo posiziona il Lazio tra le regioni con la più alta percentuale di attivazioni del modello 4+2 e la prima assoluta nel centro Italia che nel suo totale ne conta 47.

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Anna Paola Sabatini, ha espresso il proprio entusiasmo riguardo ai risultati ottenuti: "Siamo estremamente soddisfatti dell'esito di questo processo. Il Lazio si conferma una regione all'avanguardia nell'adozione di modelli educativi innovativi che offrono agli studenti maggiori opportunità di crescita e sviluppo professionale. Questo successo è il frutto di un grande lavoro di squadra, portato avanti con dedizione dai nostri uffici, fornendo un supporto fondamentale alle scuole che hanno espresso la volontà di avanzare la propria candidatura.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo importante traguardo." L'USR Lazio continuerà a sostenere e promuovere iniziative che valorizzano l'istruzione tecnico-professionale, convinti che investire nell'educazione significhi investire nel futuro dei nostri giovani e del nostro territorio.

Queste le scuole e le attivazioni autorizzate per le province del Lazio.

Frosinone: IPSSEOA Michelangelo Buonarroti di Fiuggi (Enogastronomia ed ospitalità alberghiera quadriennale) IIS San Benedetto di Cassino (Industria e artigianato per il Made in Italy quadriennale) IIS San Benedetto di Cassino (Enogastronomia ed ospitalità alberghiera quadriennale) IIS Marconi di Anagni (Costruzioni ambiente e territorio quadriennale) ITIS Ettore Maiorana di Cassino (Informatica e telecomunicazioni art. informatica quadriennale) ITIS Ettore Maiorana di Cassino (Meccanica, meccatronica ed energia art. meccanica e meccatronica quadriennale) IIS Marconi di Anagni (Amministrazione finanza e marketing art.

sistemi informativi aziendali quadriennale) IIS Sulpicio di Veroli (Enogastronomia ed ospitalità alberghiera quadriennale) Latina: Omnicomprensivo Castelforte di Minturno (Turismo quadriennale) ISISS Pacifici e De Magistris di Sezze (Enogastronomia ed ospitalità alberghiera quadriennale) IIS Gobetti di Fondi (Amministrazione finanza e marketing art.

sistemi informativi aziendali quadriennale) Rieti: IIS Statista Aldo Moro di Passo Corese (Informatica e telecomunicazioni art. telecomunicazioni quadriennale) Roma: IIS Leopoldo Pirelli (Amministrazione finanza e marketing art.

sistemi informativi aziendali quadriennale) IIS Domizia Lucilla (Enogastronomia ed ospitalità alberghiera quadriennale) IIS Luigi Calamatta (Chimica, materiali e biotecnologie art.

biotecnologie ambientali quadriennale) IIS De Amicis -Cattaneo (Servizi per la sanità e l'assistenza sociale quadriennale) IPSEOA Tor Carbone (Enogastronomia ed ospitalità alberghiera quadriennale) IPSEOA Vincenzo Gioberti (Enogastronomia ed ospitalità alberghiera quadriennale) IT Agrario Garibaldi (Agraria, agroalimentare e agroindustria art. gestione ambiente e territorio quadriennale) ITG Paolo Toscanelli (Turismo quadriennale) ITI M. Fraday (Informatica e telecomunicazioni art. informatica quadriennale) ITI M. Faraday (Elettronica ed elettrotecnica art.

elettrotecnica quadriennale) Viterbo: IISS Dalla Chiesa Montefiascone (Costruzioni ambiente e territorio quadriennale) IISS Dalla Chiesa Montefiascone (Amministrazione finanza e marketing art. sistemi informativi aziendali quadriennale)



Riproduzione riservata © Copyright ANSA