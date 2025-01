Roma: E' ufficiale la cessione di Ryan al Lens, arriva Gollini

"L'AS Roma comunica di aver trovato l'accordo con il Lens per la cessione a titolo definitivo di Matthew Ryan", fa sapere il club giallorosso in un comunicato salutando il suo secondo portiere, ex Brighton e nazionale australiano, il cui esordio c'è stato in occasione della gara vinta in Coppa Italia contro la Sampdoria.

Al suo posto la Roma è pronta a chiudere l'accordo per Pierluigi Gollini. L'intesa per l'acquisto con l'Atalanta è già definito e in serata potrebbe essere nella Capitale per le visite mediche e la firma sul contratto.



