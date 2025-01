Rocca,liste attesa? Su priorità urgente tempi migliorati del 50%

"I risultati ci sono, abbiamo migliorato i tempi di attesa della classe di priorità urgente del 50 per cento, quelle programmate del 26 per cento. La strada è tracciata ma è molto faticosa, perché abbiamo trovato il deserto verso questa programmazione". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca al Rai Radio 1, alla trasmissione 'Giù la maschera', in merito alle liste d'attesa negli ospedali.

"Negli ultimi 25-30 anni non si è fatta una programmazione in sanità che tenesse conto dell'invecchiamento della popolazione - ha aggiunto Rocca - e quindi della pressione che si sarebbe riversata sulle strutture sanitarie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA