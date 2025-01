Onde innovazione, nuovo incontro Usr Lazio per celebrare Marconi

Si è appena concluso il secondo incontro del concorso "Marconi: la giovane storia del wireless", ideato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e tenutosi presso il Liceo Classico "Giulio Cesare" di Roma. Questo evento, che ha visto la partecipazione di figure illustri del panorama culturale e scientifico italiano, ha rappresentato un momento di riflessione e arricchimento per gli oltre 2.000 partecipanti. A seguire in presenza l'incontro le studentesse e gli studenti del Liceo Classico "Giulio Cesare", del Liceo "Maria Montessori", dell'ITIS "Galileo Galilei", l'IIS "Leonardo Da Vinci" in rappresentanza delle scuole di Roma, del Liceo Scientifico "Leon Battista Alberti" per quelle di Latina, dell'IIS "Alessandro Volta" per Frosinone e dell'IIS "Gregorio da Catino" per Rieti.

L'incontro ha offerto una serie di interventi storici, artistici e culturali, ciascuno dei quali ha contribuito a delineare i molteplici aspetti della figura di Guglielmo Marconi, pioniere delle tecnologie wireless. Gli esperti invitati hanno così esplorato non solo l'importanza storica delle sue invenzioni, ma anche l'impatto che queste hanno avuto sulla società moderna. Gli interventi sono stati curati da: Mauro Pichezzi - Dottorando presso la Scuola di Dottorato in studi Italianistici e Storici Artistici dell'Università degli Studi Tor Vergata di Roma e direttore di Radio Galileo (Il podcast a scuola: dall'idea alla scrittura); Ada Nardacchione - storica collaboratrice al programma "Passato e Presente" - Rai Storia (Guglielmo Marconi: il costruttore di una nuova era); Sandro Di Stefano - Cattedra di Composizione per la Musica Applicata alle Immagini - Conservatorio Statale di Musica "Santa Cecilia" di Roma (Il colore del suono: le frequenze emotigene nel racconto musicale) e Valeria Di Tullio - ricercatrice dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale ISPC-CNR di Roma (Fisica marconiana e beni culturali).

Anna Paola Sabatini, direttore generale dell'USR Lazio, ha sottolineato l'importanza di questi incontri nel contesto educativo: "Siamo profondamente onorati di ospitare personalità così autorevoli in occasione del concorso 'Marconi: la giovane storia del wireless'. La loro presenza non solo arricchisce la comprensione degli studenti su una figura di rilevanza mondiale come quella di Guglielmo Marconi, ma promuove anche un approccio interdisciplinare alla conoscenza. Questi eventi rappresentano un'opportunità unica per gli studenti di connettere diverse aree del sapere, stimolando la loro curiosità e il loro spirito critico." Come per il primo incontro, anche questo secondo appuntamento ha dimostrato di offrire un valore aggiunto alla progettualità e al percorso educativo predisposti dall'USR Lazio. Gli studenti hanno avuto l'opportunità di interagire attivamente con gli esperti, partecipando a discussioni che hanno spaziato dalla storia alla scienza, dall'arte alla musica.

L'evento è stato arricchito dalle esibizioni musicali a cura del laboratorio di musica d'insieme, composto da 24 musicisti del Liceo "Giordano Bruno" di Roma.



