Due sorelle di 93 e 87 anni sono state trovate morte in casa stamattina in via dei Dardanelli, nel quartiere Prati. E' accaduto poco prima delle 10. A dare l'allarme l'amministratore raccontando che non aveva loro notizie da mesi.

Sul posto vigili del fuoco e poliziotti del commissariato Prati.

I corpi erano in avanzato stato di decomposizione. Si ipotizzano cause naturali, ma sarà l'autopsia a stabilire con esattezza i motivi del decesso.



