Mega rissa tra due squadre di calcio under 17 del viterbese

Maxi rissa domenica pomeriggio a Tarquinia, quando i giocatori della squadra locale durante una partita di calcio under 17 si sono azzuffati con i giocatori del Tolfa contro cui giocavano.

In pochi secondi l'intero campo di calcio si è trasformato in un'arena dove i ragazzi si sono malmenati selvaggiamente mentre i tecnici delle rispettive formazioni cercavano di separarli.

Sulla vicenda si è espresso oggi pomeriggio con una nota stampa il presidente del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti Roberto Avantaggiato.

"Dispiace che si debba parlare di nuovo di un brutto atto di violenza su un campo di calcio - scrive Avantaggiato -, ma evidentemente, il lavoro da fare sul piano dell'educazione e della crescita culturale dei nostri ragazzi, è ancora tanto. E va fatto con un'azione comune tra tutte le componenti del calcio perché bandire la violenza, che è un male diffuso in tutta la nostra società, è un dovere di tutti, un principio comune da seguire in campo e fuori dal campo, promuovendo valori quali rispetto, tolleranza e fair-play". Per questo - conclude -, chiediamo a tutti i protagonisti del calcio laziale, di attuare ogni iniziativa che possa favorire la collaborazione reciproca tra le componenti, a cominciare da quella arbitrale, aumentando nel proprio ambito lo sforzo per informare, formare ed educare per costruire insieme un calcio migliore".



