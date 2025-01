Il pianista Pierluigi D'Ippolito alla Camera Musicale Romana

Pierluigi D'Ippolito, pianista 23enne che si sta facendo conoscere in Europa per le sue doti artistiche, domenica 26 gennaio alle 18.30 presso la Sala Lecci del Bioparco di Roma sarà ospite della Stagione concertistica a cura della Camera Musicale Romana, sotto la direzione artistica del soprano Elvira Maria Iannuzzi.

Il pianista, si legge in una nota, sarà impegnato in un programma di rara esecuzione: dalla Grosse Konzertfantasie über spanische Weisen S. 253 ispirato a Liszt all'incontro con le sonorità iberiche, segue la Sonata n. 3 op. 28 di Prokofiev. La prima parte del programma si concluderà con la Sonata Op. 1 di Berg (1907 - 1908). Chiude il concerto la Sonata in Si minore op. 61 n. 2 di Shostakovich.

La stagione concertistica della Camera Musicale Romana si svolge presso la sala dei Lecci del Bioparco di Roma con appuntamenti bisettimanali dal mese di settembre a maggio ospitando artisti tra i più interessanti dell'ambito cameristico nazionale.



