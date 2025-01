Campidoglio, 'ecco 7 mosse per riqualificare il Quarticciolo'

Un piano in 7 mosse per il Quarticciolo, il quartiere romano coinvolto dal dl Emergenze, per fare riqualificazione urbana e sviluppo economico, con attività artigianali legate al Teatro dell'Opera e l'idea di realizzare un 'food district' nella piazza principale. Lo ha spiegato l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia, intervenendo nelle commissioni Bilancio e Ambiente della Camera, in sostituzione del sindaco Roberto Gualtieri. Per queste attività, ha spiegato Veloccia, servono circa 30 milioni, che andrebbero a sommarsi ai 20,3 già investiti dal Campidoglio sul quartiere.

"Anzitutto - ha detto Veloccia - è necessario intervenire sul rifacimento delle strade e dei marciapiedi, sull'illuminazione pubblica e sui sottoservizi, inclusa la gestione delle acque meteoriche. Altro punto centrale è la riqualificazione di piazza del Quarticciolo, che rappresenta il cuore pulsante del quartiere. Vogliamo trasformarla in uno spazio moderno e vivibile, dove socialità e cultura possano convivere, offrendo un presidio concreto contro l'illegalità. La riprogettazione della piazza - ha aggiunto - sarà realizzata con architettura di pregio che ne esalti le potenzialità rendendola un punto di riferimento per attività commerciali. L'idea di cui si può discutere è una sorta di food district valorizzando lo stile architettonico unico della borgata storica". Terzo punto "intervenire sulle aree verdi, come Largo Mola di Bari, Via Gioia del Colle, Via Castore Durante, Via delle Palme, Via Trani e Via Manduria, che richiedono interventi di riqualificazione per tornare a essere luoghi fruibili e sicuri per i cittadini".

Per quanto riguarda la scuola, valorizzare le aree esterne della 'Pirotta' con attività sportive e ricreative.

"Un capitolo cruciale - ha detto poi - riguarda gli impianti sportivi di via del Pergolato, che necessitano di un intervento commissariale per liberarne l'accessibilità. Si tratta di una priorità per promuovere sport e socialità in un'area che ne ha urgente bisogno". Importante anche "il miglioramento dei servizi al cittadino e della sicurezza presso le sedi municipali di via Prenestina e viale Palmiro Togliatti". Infine, "sarà essenziale continuare a investire in attività immateriali, attraverso bandi e percorsi di coprogettazione, per favorire l'inclusione sociale e il coinvolgimento delle realtà locali: è il software di questo hardware"



