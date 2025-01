6 Nazioni: Lamaro 'ora l'Italia è vista in maniera diversa'

"Ci sono molte aspettative su di noi, ora le altre squadre ci guardano in maniera differente. Ma sarà un torneo diverso, un nuovo anno con una squadra diversa". Così Michele Lamaro, capitano dell'Italia, durante la presentazione del "Sei Nazioni" di rugby a Roma parlando della manifestazione nella quale, l'anno scorso, l'Italia ha ottenuto il miglior risultato di sempre conquistando 11 punti grazie alle vittorie con Scozia e Galles e il pareggio con la Francia. "Dobbiamo concentrarci su noi stessi, su quello che possiamo fare per migliorare, guadagnare fiducia e provare a migliorarci giorno dopo giorno. La cosa più importante è continuare a ottenere risultati", prosegue il capitano azzurro. "Per noi sarà differente perché molti giocano in Inghilterra e Francia, abbiamo pochi giorni per mettere tutto in pratica, un tempo breve e dobbiamo riuscire a usarlo nel miglior modo possibile.

Vorremmo sempre avere più tempo ma dobbiamo farci trovare pronti", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA