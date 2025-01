Viterbo, una messa per San Sebastiano patrono polizia locale

Con una messa celebrata questa mattina dal vescovo Orazio Francesco Piazza nella cattedrale di San Lorenzo di Viterbo, la polizia locale ha festeggiato la ricorrenza di San Sebastiano, patrono del corpo. Nella chiesa gremita di divise, anche il prefetto di Viterbo Gennaro Capo, la sindaca Chiara Frontini, il presidente della Provincia Alessandro Romoli e il consigliere regionale Enrico Panunzi.

Presenti anche i rappresentanti di carabinieri e polizia, e quelli delle forze armate. Nel suo intervento il comandante della polizia locale Mauro Vinciotti ha sottolineato il ruolo fondamentale delle forze dell'ordine nel garantire sicurezza, dignità e giustizia nella comunità. "Il servizio pubblico non è solo un dovere, ma un impegno continuo e consapevole, ispirato dall'amore per la comunità - ha spiegato -. Le sfide quotidiane che affronta il nostro corpo, e in generale tutte le forze dell'ordine, sono vinte grazie al sacrificio e alla dedizione di uomini e donne che ogni giorno indossano la divisa come atto d'amore verso la comunità".





