Picchia moglie incinta e la minaccia, arrestato a Roma

Ha picchiato la moglie incinta di 5 mesi e l'ha minacciata più volte, anche con messaggi su whatsapp, per convincerla a non raccontare nulla in ospedale. Ma la vittima ha vinto la paura e fatto arrestare il marito. Erano da poco passate le 15 del pomeriggio quando i medici del pronto soccorso hanno avvisato l'agente del posto di Polizia che stavano curando una donna "caduta dalle scale". Alla vista del poliziotto, la donna ha raccontato la sua storia di botte e minacce subite dal marito.

Con gli investigatori del Distretto Casilino ha formalizzato la denuncia raccontando che la sera precedente il marito, dopo averla accusata di non avergli preparato la cena, prima l'ha insultata e poi l'avrebbe colpita alla testa con un bastone e nel farlo le avrebbe ordinato di stare zitta perché la colpa era sempre la sua.

La donna, incinta di 5 mesi e con due figli piccoli a casa, solo a tarda notte ha trovato la forza di andare in ospedale. La donna ha anche spiegato che le violenze andavano avanti già da qualche anno ma lei stessa non aveva mai fatto denuncia per paura di ritorsioni anche sui figli. Figli che, in più di un'occasione, hanno assistito alle violenze. L'uomo, un 37enne di origini cingalesi è stato arrestato. Sequestrato in casa il bastone con cui ha ferito la moglie.



