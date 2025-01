Pensionato investito da furgoncino muore in Ciociaria

Un pensionato di 84 anni, Emilio Cogna, è morto per le ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi mentre attraversava a piedi via Cancello, alla periferia di Boville Ernica. È stato investito da un furgoncino Peugeot grigio il cui conducente si è subito fermato per prestare i soccorsi.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri ed un'ambulanza del 118 ma ogni operazione è risultata inutile: era già stata allertata un'eliambulanza per trasferire a Roma il paziente ma non è stato necessario.

Al volante del furgoncino c'era un pensionato, anche lui di Boville Ernica, di 79 anni.



