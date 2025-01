Omicidio Cerciello, il 12 marzo udienza in Cassazione per Hjorth

E' in programma il 12 marzo in Cassazione l'udienza per Gabriele Natale Hjorth condannato nell'appello bis a 11 anni e 4 mesi per la vicenda della morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a a Roma nel 2019. Nella sentenza i giudici avevano ammesso Hjorth al rito abbreviato e fatto cadere le aggravanti che hanno portato alla diminuzione della pena.

Il giovane americano si trova attualmente ai domiciliari a casa della nonna a Fregene, centro del litorale romano, e gli è stato applicato anche il braccialetto elettronico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA