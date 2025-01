Le parole di Dante nel sentiero di Villa Borghese

Nel parco di Villa Borghese è stata inaugurata 'Love (Dante Desire Path)', opera site specific degli artisti scozzesi Ross Birrell & David Harding. E' un sentiero pavimentato di 100 metri che si snoda fuori dal padiglione ovale della Loggia dei Vini e che accompagna i visitatori con le parole in inglese e in italiano della 'Vita nuova' di Dante, creando un legame tra il parco e la Loggia, ripristinata dopo un primo lungo restauro. L'opera, vicino alla Galleria Borghese, fa parte di 'Lavinia', progetto d'arte contemporanea realizzato da Ghella e a cura di Salvatore Lacagnina, nato per omaggiare la pittrice seicentesca Lavinia Fontana, presente nella collezione di Galleria Borghese, e per dialogare con il primo restauro della Loggia dei Vini, elegante architettura a pianta ovale impreziosita da decorazioni e affreschi, edificata tra il 1609 e il 1618 per volontà del cardinale Scipione Borghese e utilizzata per riunioni e feste durante il periodo estivo. La prima parte del progetto è stata inaugurata lo scorso ottobre con opere site specific di Enzo Cucchi, Piero Golia, Virginia Overton, Gianni Politi e Monika Sosnowska; ora il nuovo sentiero 'parlante' ne completa l'opera e ne arricchisce il patrimonio culturale. Gli artisti scozzesi hanno pavimentato un percorso spontaneo tra gli alberi, che parte dalla sinistra del cancello di via dell'Uccelliera - l'ingresso del parco vicino a Galleria Borghese - inserendo nei mattoni le parole che compongono un brano della 'Vita nuova' di Dante Alighieri, dove si descrive l'amore del poeta per Beatrice, incarnazione terrena del concetto di amore divino. L'opera, che prosegue una riflessione sull'opera pubblica iniziata da David Harding negli anni Sessanta, sarà percorribile anche durante la seconda parte del restauro, che avrà inizio a febbraio e interesserà la parte esterna del padiglione. Le opere della Loggia dei Vini sono visibili gratuitamente dal 23 al 26 gennaio, dalle 9 alle 17.





