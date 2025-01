Io sono la fine del mondo, pubblico invitato a evento speciale

Io sono la fine del mondo, domina la vetta del box office e registra un 10% in più di incasso nel suo secondo fine settimana di programmazione e Angelo Duro lancia l'appuntamento a sabato 25 gennaio eccezionalmente a mezzanotte per un evento speciale live streaming dal cinema The Space Parco de Medici di Roma e diffuso a tutti i cinema italiani che aderiranno, a seguire sarà programmato il film.

L'incasso dell'ultimo fine settimana ha superato infatti i 2 milioni e mezzo di euro con oltre 328mila presenze. Ad oggi l'incasso totale è di 5.8 milioni di euro con olt 755mila presenze in sala.

Io sono la fine del mondo, un film di Gennaro Nunziante, con Angelo Duro. Sceneggiatura di Gennaro Nunziante e Angelo Duro.

Nel cast anche Giorgio Colangeli, Matilde Piana, Marilù Pipitone e Evelyn Maria Rita Famà. È prodotto da Indiana Production e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, e distribuito da Vision Distribution.

"Un giorno i tuoi genitori non ci saranno più e sarai pieno di rimorsi" è la frase che convince Angelo a prendersi cura dei suoi anziani genitori ora che non sono più autosufficienti e che la sorella vuole prendersi una vacanza: non vuole infatti perdere l'occasione di vendicarsi dei peggiori nemici della sua adolescenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA