A Roma The Tallis Scholars per Pierluigi Da Palestrina

Appuntamento da non mancare, martedì 21 gennaio, all' Università La Sapienza di Roma con il coro The Tallis Scholars, fondato nel 1973 e diretto da Peter Phillips, considerato il il principale ensemble di musica sacra rinascimentale al mondo. Fra le vette del ricco cartellone dell'Istituzione Universitaria dei Concerti, il celebre ensemble britannico proporrà nell' Aula Magna dell' ateneo un omaggio a Giovanni Pierluigi da Palestrina nel 500° anniversario della nascita con l' esecuzione della Missa Brevis e di alcuni fra i suoi più grandi mottetti mettendoli a confronto con la musica di un autore contemporaneo come Arvo Pärt. ''Palestrina - dice Phillips - ha rappresentato un'intera epoca musicale e ha influenzato alcuni dei più grandi nomi dei secoli successivi, tra cui Handel e Beethoven, anche se forse il più grande complimento è stato fatto da J.S.Bach, che ha fatto la sua edizione della Missa Sine nomine a 6 di Palestrina, con abbellimenti, per imparare lo stile''. I brani di Pärt sono stati scelti perchè, ha spiegato, ''sebbene l' autore non scriva polifonia come Palestrina, riesce a creare nella sua musica un'atmosfera che si affianca a quella del maestro rinascimentale. In Da Pacem, ad esempio, riprende la tecnica rinascimentale standard di utilizzare una melodia di canto e di circondarla con altre linee contrappuntistiche. E le due visioni, antica e contemporanea, del testo del Nunc dimittis sono affascinanti''.



