Smantellata rete di spaccio nel Viterbese, 2 arresti

Due arresti, e sequestrati 100 grammi di cocaina, 100 di marijuana, 50 di hashish e 17mila euro trovati nascosti in un materasso. Questo è il bilancio dell'operazione antidroga mirata a stroncare una rete di spaccio locale, condotta dai carabinieri di Civita Castellana in collaborazione con l' unità antidroga del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria.

La serie di perquisizioni domiciliari che ha portato agli arresti di una 25enne tunisina e un 44enne italiano, oltre al deferimento all'autorità giudiziaria di altre sei persone, è stato l'ultimo atto di un'attività investigativa partita un anno fa, e che ha portato gli inquirenti all' individuazione dei soggetti coinvolti nella rete di spaccio, attraverso una serie di prove raccolte con intercettazioni, pedinamenti e osservazioni sul campo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA