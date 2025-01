La Lazio ritrova Zaccagni, sarà titolare a Verona

Due attaccanti per rilanciarsi in campionato e dimenticare i risultati recenti, tra cui il derby perso, oltre che il caso creatosi intorno al falconiere licenziato. Il grande ex della sfida del 'Bentegodi', il tecnico Marco Baroni, quindi, per rialzare la sua Lazio contro il Verona si affiderà a Castellanos in attacco e Dia dietro di lui, una formula con la quale ha già lanciato la sua squadra a settembre.

Recuperato anche un altro ex gialloblù,' Mattia Zaccagni (per avere il quale, da subito, si è fatto avanti il Napoli), che sarà titolare dopo aver risolto l'affaticamento muscolare (ha svolto anche la rifinitura in gruppo), mentre Gila si rivedrà al centro della difesa. Recuperati anche Pedro e Noslin, entrambi fermi da Lecce (salvo i pochi minuti nel finale del derby per l'olandese). Tutti e due cominceranno dalla panchina, dove troverà posto anche Ibrahimovic, alla prima convocazione in biancoceleste.

Nel frattempo il falconiere Bernabé resta convalescente a Formello con il ds della Lazio Fabiani che ieri ha confermato come sarà tutelato il diritto alla salute dello spagnolo. "Poi una volta terminato il certificato medico si affronterà la questione", ha specificato. Ma Lotito sembra irremovibile dopo la decisione assunta e lo dimostra anche il non aver voluto incontrare Bernabé nonostante le sue scuse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA