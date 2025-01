Giocano d'azzardo in vie Centro Storico, una decina denunciati

Sono una decina le persone denunciate dalla Polizia Locale di Roma Capitale per essere state colte mentre esercitavano gioco d'azzardo nelle strade del Centro Storico. Gli agenti del I Gruppo Centro, nel corso delle attività a contrasto dell'abusivismo commerciale, hanno individuato diverse aree colpite da tale fenomeno illegale: dalla zona intorno a Fontana di Trevi e via del Corso, alle strade circostanti il Pantheon e piazza di Pietra fino ad arrivare all'area del Pincio, le pattuglie hanno eseguito mirati controlli, sorprendendo in più occasioni gli autori della pratica illecita, mentre erano intenti ad adescare i turisti con giochi allestiti su tavolini in cui facevano girare tre coppette con dentro una pallina, il tutto con complici che seguivano e incitavano il gioco, con banconote alla mano. Una decina gli uomini fermati, tutti di nazionalità romena e macedone, di età compresa tra i 20 e i 60 anni, i quali, al termine degli accertamenti di rito sono stati denunciati per l'attività illegale di gioco d'azzardo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA