'Il bello dell'arte in Regione' opere Warhol e Banksy in giunta

In regione Lazio arrivano le opere di Warhol e Banksy. Nella sede della giunta regionale, all'ingresso della palazzina a via Cristoforo Colombo, da questa mattina sarà infatti esposta un frammento della carta da parati Cow Wallpaper firmata e autenticata dalla Fondazione Warhol, una delle prime stampe di Andy Warhol, creata nel 1966 dietro al consiglio del commerciante d'arte Ivan Karp, e un'opera di Banksy, la serigrafia Jack & Jill (Police Kids) in cui l'artista affronta ancora una volta i temi legati all'infanzia.

I dipinti sono stati allestiti nell'atrio dell'edificio alla presenza del presidente Francesco Rocca, dell'assessora alla Cultura Simona Baldassarre, e del presidente di LazioCrea, Marco Buttarelli.

I quadri saranno visibili al pubblico il primo e il terzo sabato di ogni mese, dalle 9 alle 13, fino al 2 giugno 2025.

"Si tratta di un'occasione - spiega la Regione - per portare il bello nelle sedi amministrative e promuovere la mostra Warhol Banksy, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta, al WeGil fino al 6 giugno 2025, patrocinata dalla Regione Lazio, in collaborazione con LazioCrea".

"Con l'iniziativa di oggi il palazzo della Regione diventa contenitore di bellezza grazie a opere emblematiche di due artisti visionari che hanno cambiato i paradigmi della Pop Art.

Vogliamo così aprire le sedi istituzionali all'arte moderna e contemporanea, per chi frequenta queste strutture per lavoro, convegni, seminari. Ma anche per i cittadini. La Regione Lazio deve essere la casa di tutti, anche quando si tratta di arte, di bellezza, di partecipazione", ha spiegato il presidente Rocca.

"È significativo ricevere oggi, qui in Regione, due opere di due artisti iconici, protagonisti dell'arte a livello globale e capaci di ribadire il ruolo centrale di Roma nel mondo della cultura. Le mostre sui linguaggi d'avanguardia e contemporanei ci consentono di ribadire che Roma non è solo la grande bellezza dell'arte classica e del barocco, ma è caput mundi dell'arte perché capace di mettere in mostra e mettersi in mostra nel contemporaneo e negli stili dell'oggi", ha commentato l'assessora Baldassarre.



