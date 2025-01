Gentiloni, iniziative di Musk in Uk e Germania inquietanti

"Quello che sta succedendo con le iniziative di Elon Musk in Paesi come Regno Unito e Germania è veramente inquietante": lo ha detto Paolo Gentiloni nel suo discorso al New Year's Forum in corso al Maxxi di Roma.

Due le dimensioni su cui l'ex presidente del Consiglio ed ex commissario europeo ha concentrato il suo intervento. "La prima è l'oligarchia big tech" e i suoi rischi: "vedremo se il sostegno di Musk a Afd avrà un impatto sulle elezioni in Germania". E "non dimenticherei il fatto che Zuckerberg ha rivolto una richiesta esplicita a Trump di protezione della sua azienda dagli intenti regolatori dell'Unione Europea - ha aggiunto Gentiloni - e penso troverà orecchie attente e disponibili".

La seconda dimensione è stata l'evoluzione del "potere sovrano, degli Stati - ha proseguito -. La logica degli imperi è tornata al centro della sfida internazionale". "C'è un ritorno alla logica di potenza, come per l'invasione russa in Ucraina - ha detto Gentiloni - con riferimenti anche in alcune democrazie, pensate alle battute su Panama, Groenlandia, che rischiano di confondere le idee. Io non ho nessuna confusione di idee su queste battute, ma penso che nella visione generale un po' di confusione queste cose la provoca".

"Un ritorno della logica degli imperi che non riguarda solo la Russia di Putin - ha continuato -. Mi ha stupito il ruolo svolto dalla Turchia nel cambiamento degli eventi in Siria".

"Penso che la nuova amministrazione americana, i rischi - incluso l'insediamento di Trump - siano una buona occasione per l'Unione Europea, una 'sveglia'", ha concluso Gentiloni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA