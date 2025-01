A fuoco una villetta in legno, intossicate madre e figlia 8 anni

Un incendio si è sviluppato per cause da accertare ieri sera intorno a mezzanotte in una villetta in legno, situata nelle campagne di Tessennano, cittadina del Viterbese. A lanciare l'allarme una donna che era in casa insieme alla figlia di circa otto anni. Sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Gradoli e Tarquinia, coadiuvarti da quelli di Viterbo.

I caschi rossi sono riusciti a contenere le fiamme per impedire che si propagassero al circondario, ma purtroppo la struttura è andata completamente distrutta. Madre e figlio sono state portate all'ospedale di Tarquinia per un principio di intossicazione da fumi. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.



