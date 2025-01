Teatro Roma: Cgil 'buone notizie per i lavoratori precari'

"Buone notizie per le lavoratrici e i lavoratori precari del Teatro di Roma". Così la Cgil e Slc Cgil di Roma e del Lazio.

"In questi giorni - fa sapere il sindacato - è stato discusso in Consiglio Regionale un ordine del giorno, collegato alla Proposta di Legge 182, riguardante la "salvaguardia, tutela dell'occupazione e stabilizzazione del personale della Fondazione Teatro di Roma". In più occasioni in questi anni abbiamo richiamato l'attenzione della direzione e delle istituzioni sul precariato cronico all'interno della Fondazione, che, a nostro avviso, genera delle inaccettabili disparita' tra chi lavora in teatro e comporta delle ricadute negative sul benessere sul luogo di lavoro, soprattutto per chi e' piu' fragile o ricattabile.

Come sindacato registriamo, quindi, positivamente questa unanime convergenza politica e il reperimento delle risorse economiche necessarie per garantire un percorso strutturale di stabilizzazione dei precari che lavorano nel Teatro di Roma.

Auspichiamo che questo passo rappresenti anche, con il recente insediamento del nuovo Direttore Generale che va a completare la governance assieme a Presidente e Direttore Artistico, una nuova fase, dove possano trovare spazio misure di valorizzazione delle professionalita' in modo complessivo e non parziale, colmando quelle disparità che abbiamo in più occasioni denunciato.

Chiediamo a chi lavora nel Teatro di Roma, in modo stabile, a tempo determinato, o come scritturato di vedere nel sindacato una risorsa essenziale per costruire un contesto di lavoro stabile, sicuro e progredito".

"Faremo sempre il massimo per tutelare le legittime battaglie di chi lavora nel teatro, come in tutti gli ambiti della produzione culturale, dello spettacolo dal vivo e del cine-audiovisivo, settori essenziali per la promozione della cultura e dell'arte sul nostro territorio", conclude il sindacato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA