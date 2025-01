Lazio: 900mila euro per opere portuali a Ventotene e Sperlonga

La direzione regionale Urbanistica, Case Popolari, Politiche Abitative e Politiche del Mare, ha approvato le proposte progettuali presentate dai comuni di Sperlonga e Ventotene, per la realizzazione di interventi di riammodernamento e riqualificazione delle loro aree portuali.

Lo stanziamento complessivo, di oltre 900mila euro, rientra nei finanziamenti deliberati dalla Giunta regionale del Lazio nello scorso mese di dicembre, a favore dei comuni compresi nel sistema portuale laziale, che, attraverso la presentazione di proposte progettuali, potranno accedere ai fondi a disposizione.

«Con questo intervento si conferma il sostegno della Regione Lazio a favore delle realtà portuali del Lazio, che potranno realizzare opere necessarie per il loro completamento e pieno sviluppo. I porti della nostra regione rappresentano un elemento strategico per la crescita turistica di tutto il territorio», dichiara l'assessore all'Urbanistica, alle Case popolari e alle Politiche del mare, Pasquale Ciacciarelli.

Nel dettaglio, per il comune di Ventotene, sono stati approvati progetti per un importo di 165mila euro, finalizzati a interventi di pulizia dell'area portuale, al sostegno dei consumi di energia elettrica per gli impianti di illuminazione e dispositivi di segnalamento marittimi di sicurezza di Porto Nuovo, e alla realizzazione di alcuni lavori di manutenzione degli accessi e dei piazzali dell'area portuale.

Al comune di Sperlonga è stato accordato un importo di circa 749mila euro, finalizzato alla manutenzione straordinaria della banchina del porto, alle attività di escavo del canale di transito, alla sistemazione della testa del molo con nuove palancole, alla riqualificazione dell'isola ecologica e dell'impianto di pubblica illuminazione, e la posa in opera di una pensilina fotovoltaica per la ricarica del bike sharing. Lo stanziamento permetterà infine di provvedere alla fornitura di una coppia di droni acquatici per il recupero e raccolta di rifiuti galleggianti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA